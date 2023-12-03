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В НАТО предупредили об ухудшении положения Киева

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины

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Johanna Geron/Reuters

Ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям», — отметил он.

Столтенберг обратил внимание, что конфликты «развиваются поэтапно». Он призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Генсек Североатлантического альянса признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос на снаряды. По его словам, Украина попала в «критическую ситуацию». Столтенберг переадресовал принятие «сложных оперативных решений» украинцам и их военному руководству.

Накануне он выразил недовольство политикой Европы по производству оружия для ВСУ.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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