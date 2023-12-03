Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы»

Нетаньяху: эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана

close
100%
Abir Sultan Pool/Reuters

Возможная эскалация со стороны шиитской организации «Хезболла» на ливано-израильской границе может спровоцировать уничтожение Ливана. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы постоянно действуем на севере против усилий «Хезболлы», направленных против нас», — сказал он на брифинге.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль занимается уничтожением террористических отрядов и оттеснением их дальше от границы. Кроме того, ведется уничтожение боеприпасов.

По словам премьер-министра, Израиль продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы в секторе Газа. Он обратил внимание, что если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан «своими руками».

До этого в США сочли необходимым укрепление палестинских сил безопасности. Вице-президент США Камала Харрис отметила, что арабским лидерам предложено три направления развития Газы после окончания конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий