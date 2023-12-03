Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы»

Возможная эскалация со стороны шиитской организации «Хезболла» на ливано-израильской границе может спровоцировать уничтожение Ливана. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы постоянно действуем на севере против усилий «Хезболлы», направленных против нас», — сказал он на брифинге.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль занимается уничтожением террористических отрядов и оттеснением их дальше от границы. Кроме того, ведется уничтожение боеприпасов.

По словам премьер-министра, Израиль продолжит поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы в секторе Газа. Он обратил внимание, что если «Хезболла» совершит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан «своими руками».

До этого в США сочли необходимым укрепление палестинских сил безопасности. Вице-президент США Камала Харрис отметила, что арабским лидерам предложено три направления развития Газы после окончания конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.