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США выступили против призыва Израиля к перемещению жителей Газы

Вице-президент Харрис: США против принудительного перемещения жителей Газы

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Abed Sabah/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси заявила, что Соединенные Штаты не одобряют призыв Израиля к жителям сектора Газа покинуть регион и «ни при каких обстоятельствах» не одобряют принудительное перемещение палестинцев. Соответственное сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

«Вице-президент подтвердила, что ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не допустят принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или Западного берега, осады сектора Газа или изменения границ сектора», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что вице-президент США обсудила с лидером Египта идеи по постконфликтному планированию в Газе, включая шаги по восстановлению. По словам Харрис, единственным способом решения проблемы будет создание полноценного палестинского государства и передачи сектора Газа под его контроль с условием международной поддержки.

Также чиновница раскритиковала ХАМАС, отметив, что группировка угрожает как Израилю, так и палестинскому народу.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные власти сообщал, что сотни тысяч жителей Газы переместились в южные района анклавы, где не ведутся боевые действия. Позже, по данным телеканала, продолжающиеся израильские бомбардировки сектора Газа всего за один месяц привели к насильственному перемещению около 70% палестинцев.

Ранее Иордания призвала мировое сообщество осудить действия Израиля как военное преступление.

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