Немецкие спецслужбы предупредили о возможном нападении исламистов на принца Гарри

Исламисты планируют нападение на принца Гарри, сына короля Великобритании Карла III. К таким выводам пришли немецкие спецслужбы, сообщает портал Focus online.

«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует [для них] ненавистный Запад и сторонников Израиля», — говорится в публикации.

Причиной подобных стремлений со стороны экстремистов издание называет участие принца Гарри в военной операции в Афганистане. В качестве второго пилота британского боевого вертолета он в течение нескольких месяцев совершал вылеты против Талибана (организация запрещена в России) и других исламистских организаций.

Издание напоминает, что неделю назад медиапортал Аль-Каиды (организация запрещена в России) призвал мусульманское население всего мира совершить нападение на британскую королевскую семью в поддержку исламистского палестинского ополчения ХАМАС.

Живущий в США после ссоры с британской короной принц Гарри по этой причине подвергается опасности.

5 ноября сообщалось, что Карл III лишил принца Гарри охраны в отместку за уход из королевской семьи.

Ранее Карл III отказался встречаться с принцем Гарри во время его визита в Лондон.