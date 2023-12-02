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Украинское СМИ рассказало, на какие выборы согласится Зеленский

«Страна.ua»: Зеленский хочет провести выборы без кандидатуры Залужного

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести на Украине президентские выборы, но их не объявят, пока не будут получены гарантии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не будет в них участвовать, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в украинских политических кругах.

Источник подчеркнул, что Зеленский хотел был провести выборы.

«Но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — добавил он.

Также он отметил, что офис президента сначала хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. А если таких гарантий не будет дано, то офис Зеленского попытается уволить главкома с максимальной дискредитацией.

Источник добавил, что это только планы, на осуществление которых может повлиять позиция западных союзников.

До этого сообщалось, что Зеленский больше не обладает самыми высокими показателями доверия у жителей страны, большинство украинцев сделали выбор в пользу главкома ВСУ Валерия Залужного — полностью доверяют военному 63% респондентов, а скорее доверяют — 19%.

Ранее Запад заподозрили в попытке заморозить конфликт Зеленского с Залужным.

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