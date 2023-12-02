Украинское СМИ рассказало, на какие выборы согласится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести на Украине президентские выборы, но их не объявят, пока не будут получены гарантии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не будет в них участвовать, пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в украинских политических кругах.

Источник подчеркнул, что Зеленский хотел был провести выборы.

«Но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — добавил он.

Также он отметил, что офис президента сначала хочет добиться гарантий того, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. А если таких гарантий не будет дано, то офис Зеленского попытается уволить главкома с максимальной дискредитацией.

Источник добавил, что это только планы, на осуществление которых может повлиять позиция западных союзников.

До этого сообщалось, что Зеленский больше не обладает самыми высокими показателями доверия у жителей страны, большинство украинцев сделали выбор в пользу главкома ВСУ Валерия Залужного — полностью доверяют военному 63% респондентов, а скорее доверяют — 19%.

Ранее Запад заподозрили в попытке заморозить конфликт Зеленского с Залужным.