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Столтенберг выразил недовольство политикой Европы по производству оружия для ВСУ

Столтенберг осудил политику Европы из-за нежелания производить оружие для Киева

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил критику в адрес европейских лидеров за их нежелание развивать оборонное производство для Вооруженных сил Украины. Его слова передает германский телеканал N-tv.

По словам генсека Североатлантического альянса, следование ограниченным национальным интересам препятствует расширению производства оружия для украинской армии. Он также отметил, что данную проблему надо оперативно решить для согласованной работы оборонной промышленности Европы.

«Мы не можем работать вместе так тесно, как следует. Это ведет к более высоким затратам и осложняет расширение производства», — полагает Столтенберг.

Некоторое время назад в Брюсселе завершился саммит министров иностранных дел стран НАТО. В рамках встречи прошло первое заседание Совета Украина — НАТО, по этой причине в бельгийскую столицу прилетел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Представители стран-членов альянса в итоговом заявлении отметили, что НАТО продолжит предоставлять Украине необходимую нелетальную помощь, но поставок летального оружия не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО рассказали, какое оружие планирует использовать РФ против Украины.

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