Армению сравнили с тонущим кораблем

Власти Армении пытаются убедить жителей государства в возможности налаживания отношений с Турцией без ущерба для суверенитета страны, считает депутат армянского парламента Тигран Абрамян, передает News.am. По его словам, это невозможно, поскольку Анкара действует против Еревана и уже давно.

«В сложившейся ситуации власти Армении хотят убедить еще не определившуюся и введенную в заблуждение часть общества, что с турками можно завязать дружбу, добиться мира и не потерять государственность. И на самом деле, Армения сегодня очень похожа на тонущий корабль, капитан которого заботится только о собственной жизни и благополучии», — отметил Абрамян.

Он добавил, что армяне уже почувствовали «на своей шкуре» действия Турции в регионе. Абрамян подчеркнул, что Анкара поддерживала действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как в 2016 году, так и 2020 году.

Ранее в Армении назвали сроки подписания мирного договора с Азербайджаном.