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В США нашли замену для Байдена

Fox News допустил, что губернатор Калифорнии Ньюсом может занять место Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

В Демократической партии не прекращается обсуждение кандидатуры президента Джо Байдена на предстоящих выборах 2024 года, передает Fox News. По мнению обозревателей телеканала, демократы пока не могут решить, будет ли это лучшим выбором, но в будущем году им все равно придется задуматься о смене лидера.

«Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом хочет стать этим лидером. Но его результаты опросов показывают, что если он хочет стать новым лицом левых, ему предстоит подняться вверх. Фактически, губернатор Калифорнии разделяет слабый уровень поддержки с Байденом по всем направлениям. Есть лишь одно заметное различие между нынешним и будущим главнокомандующим — возраст», — говорится в материале.

Как отмечает Fox News, 56-летний политик выигрывает у 81-летнего Байдена в этом плане, поскольку многих американцев смущает преклонный возраст главы Белого дома. Телеканал подчеркивает, что в рейтингах Ньюсом показывает примерно такие же результаты, как президент США.

«Рейтинг Ньюсома в Калифорнии такой же, как и рейтинг президента. По данным октябрьского опроса Berkeley/IGS , Байден имеет 45% одобрения и 51% неодобрения , в то время как Ньюсом имеет рекордно низкий уровень одобрения — 43% и неодобрения 49% <...> Ньюсому придется вторгнуться в ряды умеренных, независимых и/или неопределившихся избирателей, чтобы отделиться от Байден и получить шанс бросить вызов Трампу», — заключается в тексте.

Ранее рейтинг Байдена рухнул до рекордно низкой отметки.

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