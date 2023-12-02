В Госдуме отреагировали на сообщения о тайных переговорах Залужного и Герасимова

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что никаких тайных переговоров с Украиной со стороны России не ведется и вестись не может. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю подобного рода заявления абсурдными», — заявил он.

По его словам, главная задача для России сегодня — решить вопросы специальной военной операции.

При этом он отметил, что Россия готова к переговорному процессу с Украиной, но для этого должен быть отменен указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ.

Накануне американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Москва и Киев якобы ведут тайные переговоры по линии военных об урегулировании кризиса и подписании мирного договора. По его словам, стороны конфликта ведут переговоры даже на фоне возражений со стороны Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. При этом, как утверждает автор материала, «движущей силой» диалога стали начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Согласно утверждению Херша, обсуждаемый план предполагает сохранение за РФ Крыма и Донбасса. Украина в ответ просит разрешить ей вступить в НАТО, но обязуется не размещать у себя войска и вооружения альянса.

Ранее стало известно, что украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому.