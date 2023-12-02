Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на сообщения о тайных переговорах Залужного и Герасимова

Депутат ГД Швыткин опроверг проведение Россией тайных переговоров с Украиной

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что никаких тайных переговоров с Украиной со стороны России не ведется и вестись не может. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю подобного рода заявления абсурдными», — заявил он.

По его словам, главная задача для России сегодня — решить вопросы специальной военной операции.

При этом он отметил, что Россия готова к переговорному процессу с Украиной, но для этого должен быть отменен указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ.

Накануне американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Москва и Киев якобы ведут тайные переговоры по линии военных об урегулировании кризиса и подписании мирного договора. По его словам, стороны конфликта ведут переговоры даже на фоне возражений со стороны Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. При этом, как утверждает автор материала, «движущей силой» диалога стали начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Согласно утверждению Херша, обсуждаемый план предполагает сохранение за РФ Крыма и Донбасса. Украина в ответ просит разрешить ей вступить в НАТО, но обязуется не размещать у себя войска и вооружения альянса.

Ранее стало известно, что украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий