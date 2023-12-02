Аксенов призвал не пускать салюты в Крыму на Новый год из-за СВО

Широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

На этой неделе Аксенов предложил жителям региона отказаться от использования фейерверков на Новый год.

Глава региона подчеркнул, что сегодня российские военные ценой своей жизни «спасают Россию» от внешней угрозы, это надо помнить, и надо быть скромными.

«И на Новый год – нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах », – сказал чиновник.

При этом он добавил, что утренники в детских садах, школах на полуострове обязательно состоятся, города и поселки будут украшены, везде поставят новогодние елки, однако не будет массовых мероприятий, концертов и организованных властями фейерверков.

Ранее россиянам назвали «индекс Оливье» на предстоящий Новый год.