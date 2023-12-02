Стали известны сроки голосования сената США по выделению пакета помощи Киеву

Голосование в сенате конгресса Соединенных Штатов по вопросу направления нового пакета помощи Киеву состоится не ранее 11 декабря. Такие сроки назвало агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников из разных партий.

«Голосование в сенате по вопросу финансирования Украины пройдет не раньше 11 декабря», — сказано в материале.

При этом на рождественские каникулы палата конгресса отправляется уже 15 декабря, пишет агентство.

Как указывается в статье, мнения парламентариев сильно разнятся, и прийти к единому мнению становится все сложнее.

Перед этим американский журнал American Conservative сообщал, что если конгресс Соединенных Штатов будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года.

Ранее в США заявили об «отчаянном положении» Украины.