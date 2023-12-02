NYP назвал жестоким выдвижение Байдена на второй срок

Жестоко по отношению к президенту США Джо Байдену заставлять его идти на второй срок. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

По словам автора публикации, демократы хотели бы видеть другого кандидата на президентских выборах 2024 года, но руководство партии «сдвинется с места» и настаивает на выдвижении Байдена на второй срок.

«Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — пишет автор.

Отмечается, что штаб Байдена уже максимально скрывает его от внимания общественности, однако такими темпами ему придется баллотироваться на переизбрание, вообще не принимая участия в предвыборной кампании.

До этого Reuters писал, что отказ президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании 2024 года станет катастрофой для Демократической партии.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.