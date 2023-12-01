МВД Белоруссии планирует избежать провокаций во время выборов в стране

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что перед сотрудниками поставлена задача не допустить провокаций перед выборами в стране, которые состоятся в 2024 году. Слова Курбакова передает ТАСС.

«Нельзя допустить провокаций и малейшей дестабилизации обстановки в стране. Мы должны быть готовы к действиям в особых условиях. Это не только проведение учений и тренировок, но и обеспечение необходимой экипировкой каждого сотрудника, военнослужащего, а также качественное оснащение подразделений», — сказал Курбаков.

По его словам, все руководители в период выборов должны обеспечить исполнительную дисциплину. Кроме того, он отметил большой опыт работы при проведении различных электоральных кампаний. Кубраков призвал наращивать оперативные позиции и уделять внимание вопросам профилактики правонарушений.

Юрий Назаренко, первый заместитель главы МВД, сообщил, что ведомство готовится к выборам на протяжении двух последних лет. Он заявил, что во время выборов будут сформированы дополнительные патрульные наряды и группы быстрого реагирования.

Выборы в Белоруссии состоятся 25 февраля 2024 года. По результатам голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и порядка 12,5 тыс. депутатов местных советов.

Ранее сообщалось, что главы трех стран отказались фотографироваться с Александром Лукашенко на конференции в Дубае.