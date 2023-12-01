Арестович рассказал о срыве мирного соглашения РФ и Украины

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил, что в 2022 году подписание мирного соглашения между Украиной и Россией было сорвано. Ролик соответствующего содержания был выложен в Telegram-канале Арестовича.

По словам Арестовича, стамбульские инициативы «были очень неплохими», и решение о продолжении боевых действий было принято украинской стороной. При этом он добавил, что вопрос о том, почему именно украинская сторона решила «продолжить воевать с Россией» не может быть прояснен окончательно, но подчеркнул, что в Москве достаточно долго придерживались курса на продолжение переговоров. Красной линией России Арестович назвал вопрос о вступлении Украины в НАТО, отметил эксперт.

До этого Арестович пообещал информационную бомбу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что «информационная бомба» готовится к началу следующего года. Решение «заложить» эту бомбу он связал с тем, что действия украинского лидера не поддаются никакой логике.

Ранее Арестович обвинил союзников Украины в отсутствии помощи для страны.