Путин поднял вопрос о связи технологического суверенитета и безопасности РФ

Президент России Владимир Путин поднял на встрече с постоянными членами Совета безопасности вопрос о взаимосвязи технологического суверенитета и обеспечения безопасности России. Его слова приводит РИА Новости.

С докладом по этому вопросу выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

До этого эксперты обсудили достижения технологического суверенитета России. Отмечается, что в России корпорациям не хватает глубокой интеграции вузовского, послевузовского профессионального образования с необходимыми для работы компетенциями и требованиями.

В мае 2023 года была принята концепция технологического развития России до 2030 года.

Согласно документу, целями страны до конца текущего десятилетия станут достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту и технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем.

Ранее в Кремле заявили о шансе Зеленского обратиться к Путину на прямой линии.