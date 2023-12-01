Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поднял вопрос о связи технологического суверенитета и безопасности РФ

Путин обсудил в Совбезе РФ связь технологического суверенитета и безопасности

Президент России Владимир Путин поднял на встрече с постоянными членами Совета безопасности вопрос о взаимосвязи технологического суверенитета и обеспечения безопасности России. Его слова приводит РИА Новости.

С докладом по этому вопросу выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

До этого эксперты обсудили достижения технологического суверенитета России. Отмечается, что в России корпорациям не хватает глубокой интеграции вузовского, послевузовского профессионального образования с необходимыми для работы компетенциями и требованиями.

В мае 2023 года была принята концепция технологического развития России до 2030 года.

Согласно документу, целями страны до конца текущего десятилетия станут достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту и технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем.

Ранее в Кремле заявили о шансе Зеленского обратиться к Путину на прямой линии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий