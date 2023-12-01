Лавров сравнил палочные системы в ЕС и НАТО

В Европейском союзе (ЕС) муштра и палочная система сильнее, чем в НАТО, и в обеих организациях отсутствует демократия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Слова дипломата приводит ТАСС.

«В Евросоюзе никакой демократии не наблюдается. Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, лучше, чем в НАТО», — сообщил Лавров, отметив, что, несмотря на сложившуюся в ЕС ситуацию, Россия не призывает к разрушению объединения.

30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье. В ЕС отметили, что посещение форума Лавровым стало исключением из санкций. При этом страны Балтии, Польша и Украина отказались приезжать на мероприятие в знак протеста.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления на форуме заявила, что власти России якобы желают нанести ущерб международным организациям по типу ОБСЕ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, как присутствие Лаврова на СМИД ОБСЕ поможет организации.