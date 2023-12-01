В Молдавии усомнились в легитимности власти

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные выборы в республике продемонстрировали проблемы с легитимностью у его преемницы Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), передает «Sputnik.Молдова». По его словам, в подобных условиях необходимы внеочередные парламентские и президентские выборы.

«70% избирателей на местных выборах проголосовали против Майи Санду и PAS. У них нет права решать от имени народа. У них нет права сейчас быть президентом и большинством в парламенте. Нет легитимности. Кстати, в 2021 году именно этим Майя Санду обосновала и добилась досрочных парламентских выборов», — отметил Додон.

Он добавил, что считает вполне реальным организацию досрочных выборов и в этот раз. Додон подчеркнул, что для этого потребуется совместная работа всех оппозиционных сил Молдавии.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

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