Порошенко обвинил Зеленского в антиукраинской диверсии

Офис украинского лидера Владимира Зеленского пошел на «диверсию» против своей страны, считает бывший президент Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на то, что пограничники отказались выпустить его с территории страны в командировку в Польшу и США.

«Майор [погранслужбы], выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского <...> Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины», — отметил Порошенко.

Он добавил, что команда Зеленского, вероятно, уже занимается политикой, посчитав конфликт на Украине завершенным. Порошенко подчеркнул, что ему не дают выехать из страны как лидеру оппозиции.

При этом в прошлом году экс-президент Украины уже сталкивался с проблемами с выездом с территории государства. Пограничники не выпускали Порошенко за границу дважды. Впрочем, с третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.

Ранее Порошенко не дали уехать с Украины в США и Польшу.