Описан страх элит Европы из-за крайне правых партий

Победа на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом, ввергает в страх элиты Евросоюза перед возможными победами других политиков, выступающих против нелегальной миграции. Об этом сообщает Politico.

«То, что видят [элиты Евросоюза], хватает для появления дрожи в позвоночнике у любого европейского центриста», – говорится в статье.

Авторы отмечают рост популярности партий, выступающих против приема нелегальных мигрантов, почти в дюжине европейских стран, включая Францию и Германию.

«Жесткие антииммигрантские партии, некоторые из которых более радикальны, чем Вилдерс, в настоящее время лидируют в опросах, или с минимальным отрывом занимают второе место», — следует из статьи.

Издание отмечает, что вопрос нелегальной миграции и кризис стоимости жизни для граждан не являются для Европы чем-то новым, но конфликт между Израилем и ХАМАС привел к «столкновению цивилизаций» в европейских странах с большим мусульманским населением.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уверял, что результаты парламентских выборов в Нидерландах, где победу одержала партия Вилдерса, не подорвут членство страны в ЕС.

Ранее французский политик Ле Пен объяснила победу крайне правых на выборах в Нидерландах.