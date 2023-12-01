Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Описан страх элит Европы из-за крайне правых партий

Politico: европейские элиты в страхе от возможных побед крайне правых партий

close
100%
Reuters

Победа на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом, ввергает в страх элиты Евросоюза перед возможными победами других политиков, выступающих против нелегальной миграции. Об этом сообщает Politico.

«То, что видят [элиты Евросоюза], хватает для появления дрожи в позвоночнике у любого европейского центриста», – говорится в статье.

Авторы отмечают рост популярности партий, выступающих против приема нелегальных мигрантов, почти в дюжине европейских стран, включая Францию и Германию.

«Жесткие антииммигрантские партии, некоторые из которых более радикальны, чем Вилдерс, в настоящее время лидируют в опросах, или с минимальным отрывом занимают второе место», — следует из статьи.

Издание отмечает, что вопрос нелегальной миграции и кризис стоимости жизни для граждан не являются для Европы чем-то новым, но конфликт между Израилем и ХАМАС привел к «столкновению цивилизаций» в европейских странах с большим мусульманским населением.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уверял, что результаты парламентских выборов в Нидерландах, где победу одержала партия Вилдерса, не подорвут членство страны в ЕС.

Ранее французский политик Ле Пен объяснила победу крайне правых на выборах в Нидерландах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий