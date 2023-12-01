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Эстония обвинила Россию в блокировке ОБСЕ

Глава МИД Эстонии Цахкна: Таллин отказался от председательства в ОБСЕ из-за РФ

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Global Look Press

Эстония ничего не получила бы от председательства в ОБСЕ, которого она лишилась в пользу Мальты, считает глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает ERR. По его словам, Таллин решил не тратить ресурсы своих граждан и отказаться от председательства в организации.

«Россия заблокировала деятельность всей организации <...> Президентство, если бы его каким-то образом протолкнули силой, ничего бы Эстонии не дало. Мы бы сидели и тратили огромные ресурсы нашего народа, но мы бы ничего не добились», — пояснил Цахкна.

Он добавил, что именно поэтому Эстония решила согласиться на компромиссное предложение Северной Македонии и поддержать переход председательства в ОБСЕ к Мальте. Цахкна подчеркнул, что сомневается в жизнеспособности организации в целом.

«ОБСЕ должна обеспечить безопасность в Европе, но не может, потому что один из ее членов осуществляет агрессию на Украине», — заключил глава МИД Эстонии.

Ранее эстонцам посоветовали отказаться от поездок в Россию.

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