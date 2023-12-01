В Газе назвали количество домов, уничтоженных ударами Израиля

С начала обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке около 50 тыс. палестинских семей остались без крыши над головой в секторе Газа, передает Al Jazeera со ссылкой на власти палестинского анклава. По информации телеканала, израильские бомбардировки разрушили сотни тысяч домов, преимущественно на севере региона.

«Около 60% домов в секторе Газа разрушены израильскими бомбардировками <...> еще 250 тыс. единиц жилья были частично разрушены», — говорится в сообщении.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее король Иордании призвал мир спасти палестинцев в Газе.