Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо рассказал рабочим, что может «взорвать мир» с помощью кода. Об этом сообщает YouTube-канал издания The New York Post.

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир», — заявил американский президент, говоря о приборе в руках одного из рабочих.

Он пояснил, что говорил о ядерном оружии.

Журналисты газеты шутку Байдена не оценили, подчеркнув, что пошутить у него не вышло.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Байден сделал своего российского коллегу Владимира Путина сильнее, чем когда-либо.

По словам Макгрегора, российская экономика сейчас чувствует себя намного лучше, чем западные экономики. Страны Запада должны прекратить конфликт на Украине, чтобы спасти то, что осталось от украинцев.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.