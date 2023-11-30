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Байден рассказал о своей способности «взорвать мир»

Байден рассказал рабочим о наличии у него кода, способного «взорвать мир»

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joebiden/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо рассказал рабочим, что может «взорвать мир» с помощью кода. Об этом сообщает YouTube-канал издания The New York Post.

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир», — заявил американский президент, говоря о приборе в руках одного из рабочих.

Он пояснил, что говорил о ядерном оружии.

Журналисты газеты шутку Байдена не оценили, подчеркнув, что пошутить у него не вышло.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что Байден сделал своего российского коллегу Владимира Путина сильнее, чем когда-либо.

По словам Макгрегора, российская экономика сейчас чувствует себя намного лучше, чем западные экономики. Страны Запада должны прекратить конфликт на Украине, чтобы спасти то, что осталось от украинцев.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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