Вашингтон может надавить на Киев ради начала мирных переговоров, так как после эскалации палестино-израильского конфликта интерес западных государств к украинскому кризису заметно ослаб. Об этом в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По словам эксперта, в настоящее время администрация президента США Джо Байдена активно «маневрирует» в вопросе Украины. Белый дом стремится положить конец боевым действиям, подчеркнул он.

«На мой взгляд, мы будем упорно добиваться реального прекращения огня», — добавил Миршаймер.

Также профессор указал, что американские власти стали менее заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта на Украине. Как сказал эксперт, в скором времени Киев может столкнуться с сокращением поставок западного оружия в зону боевых действий.

30 ноября бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что политика действующего главы государства Джо Байдена позволила президенту РФ Владимиру Путину нарастить силу. В частности, он обратил внимание на «блестящее» состояние российской экономики и призвал западных политиков добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Запада не должны бояться переговоров с РФ.