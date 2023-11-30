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Зеленского сравнили с Муссолини и предрекли капитуляцию

Дуглас Макгрегор: Киев близок к капитуляции, а Зеленский идет по пути Муссолини

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор считает, что Киев находится на грани капитуляции, а глава Украины Владимир Зеленский движется по пути Бенито Муссолини. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини», — написал Макгрегор.

Он отметил, чем скорее украинский лидер покинет занимаемую должность, тем будет лучше для него. Экс-советник также предположил, что Зеленский сбежит с территории Украины.

До этого Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам Макгрегора, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненых. Экс-советник главы Пентагона считает, что конфликт для Украины проигран, а у Владимира Зеленского уже есть несколько маршрутов для побега.

Ранее Зеленский рассказал, почему Украине сложно вернуть Донбасс.

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