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Зеленский рассказал, почему Украине сложно вернуть Донбасс

Зеленский считает, что Донбасс Украине будет сложнее вернуть, чем Крым

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Max Black/AP

Украине проще вернуть Крым, потому что там не было боевых действий, но с Донбассом все будет очень сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

«Боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована», — цитирует Зеленского канал.

По мнению украинского лидера, вернуть Донбасс ментально сложнее, потому что там 10 лет была контактная линия и постоянно шли боевые действия.

20 ноября Владимир Зеленский заявил, что в российско-украинском конфликте не стоит ждать быстрых перемен. Он также подчеркнул, что у украинских властей нет права опускать руки, и они не будут этого делать.

До этого Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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