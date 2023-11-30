Главы МИД РФ и Венгрии обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили на встрече в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в северомакедонском Скопье ситуацию на Украине и другие международные проблемы. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Также стороны сверили часы по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества.

Также Лавров заявил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы организации неясны. Он отметил, что РФ приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве.

30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встрече очно присутствует Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии обещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны. В ответ страны Балтии и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее Бербок обвинила Россию в желании разрушить ОБСЕ.