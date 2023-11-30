Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Главы МИД РФ и Венгрии обсудили ситуацию на Украине

Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине и другие международные проблемы

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили на встрече в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в северомакедонском Скопье ситуацию на Украине и другие международные проблемы. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине», — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Также стороны сверили часы по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества.

Также Лавров заявил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы организации неясны. Он отметил, что РФ приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве.

30-я сессия СМИД ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. На встрече очно присутствует Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии обещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны. В ответ страны Балтии и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее Бербок обвинила Россию в желании разрушить ОБСЕ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий