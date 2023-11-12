США предрекли грандиозный скандал на выборах 2024 года

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков задался вопросом о том, как президент США Джо Байден справляется с предвыборной кампанией 2024 года, если ему требуется помощь даже на Арлингтонском кладбище. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на инцидент 11 ноября, когда американский лидер не смог разобраться, куда ему идти после церемонии возложения венка на фоне празднования Дня ветеранов.

«Если «потерявшему ориентиры» Байдену нужна помощь офицера почетного караула в ходе церемонии у могилы неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, то как он намерен ориентироваться в требующей быстрой реакции и больших передвижений предвыборной президентской кампании? Или же ставка делается демократами не на него, а на повтор манипуляций 2020 года? Но второй раз тот номер может не пройти или завершиться грандиозным скандалом», — написал Пушков.

Ранее в США рассказали о грандиозном провале Байдена.