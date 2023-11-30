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Зеленский не уверен, что Украина станет членом НАТО

Зеленский не уверен, что Украина сможет вступить в НАТО

Никто не может точно сказать, станет ли Украина когда-либо членом НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев, видео с ответом на соответствующий вопрос опубликовано в его Telegram-канале.

Как будет проходить путь Украины в НАТО власти страны точно не знают, отметил Зеленский.

«Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...» — сказал он.

При этом он добавил, что Украина движется к переходу на стандарты НАТО и должна сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

30 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина — НАТО сообщил, что военный блок и Киев приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая в том числе включает энергобезопасность и подготовку украинской армии.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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