Венгрия выступила за налаживание контактов России и США

Представителям России и США стоит чаще контактировать друг с другом, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что взаимодействие двух государств — в интересах всего мира.

«Сегодня в Скопье с участием американских и российских коллег имеет большое значение Совещание министров ОБСЕ. Было бы хорошо, если бы в будущем чаще общались друг с другом, потому что это принесло бы надежду на более мирное будущее», — написал Сийярто.

Он добавил, что ситуация с глобальной безопасностью, вероятно, никогда не была такой плохой со времен окончания холодной войны. Сийярто подчеркнул, что отношение между Востоком и Западом превратились в «военные действия» и в интересах Венгрии их возвращение в нормальное русло.

«Основой цивилизованного сотрудничества является диалог, а для диалога необходимы каналы коммуникации. Если мы их закроем, мы уничтожим возможность мирного сосуществования», — заключил глава МИД Венгрии.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Как ожидается, на встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии пообещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны. В ответ страны Балтии и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее Польша присоединилась к бойкоту встречи ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова.