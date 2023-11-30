МИД Китая призвал Литву исправить свою ошибку

Министерство иностранных дел Китая попросило Литву исправить свою ошибку после того, как глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Bloomberg, что Пекин снял торговые ограничения, направленные против литовского экспорта в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя китайского МИД во время брифинга.

«Мы еще раз призываем Литву исправить свои ошибки и вернуться на правильный путь [политики] Единого Китая», — сказал он.

По его словам, Пекин всегда действовал в соответствии с правилами Всемирной торговой организации и будет решать вопросы в соответствии с соответствующими правилами.

При этом он не подтвердил, были ли восстановлены нормальные торговые отношения между странами.

28 ноября глава литовского министерства иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Запад «недостаточно открыт и честен» в отношении того, что значит для него конфликт на Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.