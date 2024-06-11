Ученые выяснили, что слоны зовут друг друга по именам

Американские зоологи из Университета штата Колорадо выяснили, что слоны зовут друг друга по именам. Более того, они обозначают собратьев с помощью индивидуальных сочетаний звуков, а не просто копируют их голос, как это делают другие виды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Команда проанализировала сигналы слонов, записанные в кенийском национальном заповеднике Самбуру и национальном парке Амбосели в период с 1986 по 2022 год.

Используя алгоритм машинного обучения, они определили 469 различных звуков, которые издавал 101 слон, а принимали — 117 слонов.

Оказалось, что животные пользуются широким акустическим спектром — от оглушительного трубления до тихого рокота, которые недоступен человеческому уху.

Слоны не всегда звали друг друга по именам. Обычно они обращались к конкретному сородичу на большом расстоянии, а также когда хотели привлечь внимание молодых зверей.

Ученые выяснили, что самое распространенное имя среди слонов звучит как гармонически насыщенный, низкочастотный звук. Исследователи записали несколько подобных сигналов и проиграли их группе животных. Животные энергично реагировали на свой зов, но проявляли меньше энтузиазма, когда звучали имена их собратьев.

Зоологи полагают, что слоны могут стать вторым на Земле видом после человека, который придумывает индивидуальные имена для сородичей.

Ранее ученые сумели расшифровать язык жестов и звуков слонов.