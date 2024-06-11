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Раскрыта личность женщины, которая загородила проезд скорой с ребенком в Петербурге

Mash: за рулем Kia, не пропустившего скорую в Петербурге, была 59-летняя женщина

Раскрыта личность женщины, не пропустившей карету скорой помощи в Петербурге, которая везла больного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«За рулем красной Kia, которая упорно не пропускала скорую с больной девочкой на Ворошилова, сидела 59-летняя Марина Р.», — говорится в публикации.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в отношении нее составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Водительнице грозит штраф и лишение прав на год.

Информация об инциденте появилась в СМИ 9 июня. Отмечалось, что женщина намеренно создала затор во дворе, в результате чего скорая с больным ребенком не могла проехать 15 минут. На уговоры медработников водительница не поддавалась и сильно ругалась. Дать проехать она согласилась только после угрозы вызывать полицию. Больному ребенку не требовалась экстренная помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ранее автоюрист объяснил, почему скорой нельзя позволить таранить автомобили-помехи.

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