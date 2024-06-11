Раскрыта личность женщины, которая загородила проезд скорой с ребенком в Петербурге

Раскрыта личность женщины, не пропустившей карету скорой помощи в Петербурге, которая везла больного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«За рулем красной Kia, которая упорно не пропускала скорую с больной девочкой на Ворошилова, сидела 59-летняя Марина Р.», — говорится в публикации.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в отношении нее составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Водительнице грозит штраф и лишение прав на год.

Информация об инциденте появилась в СМИ 9 июня. Отмечалось, что женщина намеренно создала затор во дворе, в результате чего скорая с больным ребенком не могла проехать 15 минут. На уговоры медработников водительница не поддавалась и сильно ругалась. Дать проехать она согласилась только после угрозы вызывать полицию. Больному ребенку не требовалась экстренная помощь, его жизни ничего не угрожает.

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