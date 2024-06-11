Стало известно, когда Сафонову могут разрешить выехать из России

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, что голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову могут разрешить выехать из России через 1-3 рабочих дня после оплаты задолженности по алиментам, передает «Спорт-Экспресс».

«В большинстве случаев снятие запрета на выезд происходит в течение 1-3 рабочих дней после оплаты задолженности. Также надо предоставить приставу доказательства оплаты», — сказал Бушманов.

Общая сумма задолженности Сафонова по алиментам составляет 59 миллионов рублей.

Ожидается, что этим летом Матвей подпишет контракт с французским «ПСЖ». При этом 7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии. Позднее Сафонов вернулся в Россию.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

Ранее Сафонов выплатил задолженность в 22 тысячи рублей.