Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за отсутствия интеллекта и неумения выступать без заранее заготовленного текста.

На конференции «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство и сделает все, чтобы Израиль остановился. После этого в Израиле резко поднялись антиукраинские настроения.

«Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?» — задался вопросом Тука.

Он добавил, что Зеленскому стоит запретить выступать без подготовки в формате ответов на вопросы, чтобы «не позорить себя и страну».

Также Зеленский объяснил свои высказывания в поддержку еврейского государства, которые он сделал сразу после эскалации конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года. Президент призвал не «смешивать два периода» и подчеркнул, что в то время говорил лишь о праве Израиля защищать своих граждан от нападений со стороны палестинского движения ХАМАС.

До этого в Государственном департаменте США заявили, что Международный уголовный суд (МУС) якобы имеет право преследовать РФ, но не Израиль.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.