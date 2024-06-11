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ЧЭМК прокомментировал задержание гендиректора комбината Ходоровского

На ЧЭМК заявили, что задержание его гендиректора не повлияет на производство

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Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

В пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) прокомментировали задержание гендиректора предприятия Павла Ходоровского. Об этом сообщается в Telegram-канале портала «74.RU».

В ЧЭМК подчеркнули, что задержание Ходоровского не связано с деятельностью компании, поэтому работа предприятия продолжается в штатном режиме. Обязанности генерального директора сейчас временно исполняет первый заместитель генерального директора АО «ЧЭМК» Иванченко В.Н.

В пресс-службе уточнили, что заседание Совета директоров АО «ЧЭМК» по вопросу задержания Ходоровского состоится в ближайшее время.

11 июня Ходоровского задержали по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации СМИ, в телефоне топ-менеджера нашли детское порно, а в его коттедже, когда туда нагрянули силовики, находилась девочка-подросток.

В конце мая сообщалось, что высокопоставленного сотрудника МЧС заподозрили в домогательствах к дочери и падчерице.

Ранее в Карелии мужчина изнасиловал трехлетнего ребенка возлюбленной.

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