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В центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание

В Москве уличный художник выстрелил в охранника военного госпиталя за замечание

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РИА Новости

Подросток несколько раз выстрелил в охранника столичного госпиталя за замечание. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, 48-летний Вячеслав Ш., который работает охранником военного госпиталя имени Мандрыка, увидел, что двое юношей и девушка пытаются разрисовать краской стену здания. Мужчина сделал замечание несовершеннолетним уличным художникам.

После того, как вандалы не отреагировали на его упрек, охранник пригрозил им вызовом полиции и схватил одного из подростков за руку. Тот вывернулся, достал аэрозольный пистолет и несколько раз нажал на курок. Затем стрелок ударил пострадавшего ногой и, по словам очевидцев, начал угрожать оружием окружающим.

Известно, что хулиган и его приятели смогли покинуть место происшествия, сейчас их разыскивают. Раненого охранника доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в центре Москвы юный скейтбордист проломил голову прохожему.

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