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Полковник США заявил о возвращении Россией статуса сверхдержавы

Макгрегор: Россия вновь стала сверхдержавой благодаря политике США на Украине

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Wikimedia Commons

Россия снова оказалась в списке сверхдержав в результате допущенных американскими властями ошибок на Украине. Об этом сообщил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, <…> они сделали Россию снова сверхдержавой», — сказал он.

По словам Макгрегора, Запад стремился нанести «как можно больший ущерб» России, но не смог.

До этого бывший советник Пентагона назвал нового союзника России в Европе. По мнению Макгрегора, Германия будет постепенно отходить от союза с США и двигаться в сторону партнерства с Москвой. Отставной полковник выразил уверенность, что для ФРГ такая переориентация является единственным способом восстановить экономику. Согласно его прогнозу, решающий раскол между Берлином и Вашингтоном произойдет в ближайшие месяцы.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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