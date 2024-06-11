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Виновника смертельного ДТП с девочками-велосипедистками приговорили к 4 годам колонии

В Ленобласти водитель грузовика, сбивший велосипедисток, получил 4 года колонии

В Ленинградской области вынесен приговор по уголовному делу о ДТП с группой девочек-велосипедисток. В колонну детей врезался грузовик, двое погибли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выборгский городской суд огласил приговор в отношении 32-летнего водителя фуры Шахбоза Давронова, который сбил колонну из 11 велосипедисток. Как установили следователи, обвиняемый не заметил ехавший впереди него автомобиль Ford, который сопровождал группу несовершеннолетних велосипедисток. В результате большегруз врезался в легковое авто, которое, в свою очередь, наехало на детей. Две девочки погибли на месте, еще двое и водитель легкового автомобиля получили тяжелые травмы.

Приговором суда Давронову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. ДТП произошло в сентябре 2023 года, прокуратура Ленинградской области инициировала проверку спортивной школы, организовавшей заезд, а также компании, которая осуществляла перевозку на тягаче Scania с полуприцепом. 31-летний водитель фуры был задержан на месте происшествия.

Ранее на Урале девушка впала в кому после того, как ее сбило колесом от фуры.

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