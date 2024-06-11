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Санду лишила наград генерала, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ

Санду лишила наград экс-главу генштаба армии Молдавии после скандала о госизмене

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ziarulnational.md

Президент Майя Санду лишила наград бывшего главу генерального штаба армии Молдавии после того, как в СМИ появились публикации о его якобы связях с разведкой России. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Президент Республики Молдова постановляет: лишить господина Горгана государственных наград — медаль «За военные заслуги», присвоенной указом президента 14 июля 2006 года, ордена «Верность Родине» III степени, присвоенного указом президента Республики Молдова от 1 сентября 2015 года», — сообщается в пресс-релизе.

Скандал с государственной изменой стал достоянием общественности после того, как глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел предложил властям провести усиленные проверки в министерстве обороны и спецслужбах. Горгана обвиняют в том, что он якобы передавал России информацию о том, когда совершались визиты украинских военных чиновников в страну. Уточняется, что целью этих визитов были закупки снарядов для Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что в аэропорту Кишинева пограничники надрывают паспорта оппозиционеров.

Ранее в МИД России рассказали о «Санду-рейхе» в Молдавии.

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