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В Свердловской области начался пожар на высокотехнологичном предприятии

E1.RU: в Свердловской области начался пожар на высокотехнологичном заводе «Крепс»

В Свердловской области в городе Арамиль начался пожар на высокотехнологичном предприятии, принадлежащем «Корпорации Крепс». Об этом сообщает новостное издание «E1.RU».

Уточняется, что пожар начался на складе, а затем перекинулся на производственное помещение.

«Корпорация Крепс» производит сухие строительные смеси. У нее всего два завода, один из которых расположен в Санкт-Петербурге, а другой — в Арамиле, оба считаются высокотехнологичными предприятиями.

До этого в свердловской деревне Березовка из-за пожара сгорели 10 жилых домов.

Пожар тушили три часа. Его общая стоимость составила 1,5 тыс. кв. м. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти человека при тушении.

Всего к тушению пламени были привлечены 27 специалистов и 12 единиц техники. Сотрудники экстренных служб произвели опашку (вспахивание полосы шириной от шести метров) с целью изолировать зону пожара.

28 мая в городе Нефтекамск, который находится в Республике Башкортостан, загорелся двухэтажный магазин пиротехники. На место направили 21 сотрудника экстренных служб и семь единиц специальной техники. В результате им удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров.

Ранее назвали стеклянную банку причиной крупного пожара в Свердловской области.

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