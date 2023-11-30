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Названа дата встречи глав правительств стран СНГ

Лебедев: встреча глав правительств СНГ состоится 18 декабря в Москве

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Алексей Даничев/РИА Новости

Встреча глав правительств стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) запланирована на 18 декабря, она пройдет в Москве по инициативе российского премьер-министра Михаила Мишутина. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

При этом 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание высшего совета ЕАЭС на уровне президентов, на следующий день состоится неформальная встреча глав стран СНГ.

В начале этой недели сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует приехать в Санкт-Петербург в конце декабря, где состоятся формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальная традиционная встреча лидеров стран — членов Содружества независимых государств (СНГ).

23 ноября в столице Белоруссии состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие президент РФ Владимир Путин и главы других стран СНГ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин созвонился с президентом Узбекистана из-за ОДКБ.

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