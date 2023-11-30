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В Грузии потребовали посадить Саакашвили обратно в тюрьму

В Грузии назвали Саакавшили мошенником и призвали вернуть политика в тюрьму

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Irakli Gedenidze

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обманывает общественность по поводу своих проблем со здоровьем, считает лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, политик не должен продолжать находиться в тюремной клинике «Вивамед».

«Если бы это зависело от меня, я бы взял Саакашвили за шею и отвез его либо в Глданскую тюрьму, либо в Руставскую. Он уже год живет в шоколаде <...> Михаил Саакашвили — мошенник и вредитель. Теперь ведь стало понятно, что нет никакого слабоумия, кахексии. Страсбург постановил, что с Саакашвили ничего не происходит, а он целый год лежал в двух комнатах и говорил только о своем здоровье. Его надо посадить», — пояснил Элисашвили.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили призвал к дерусификации Грузии.

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