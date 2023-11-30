В Грузии потребовали посадить Саакашвили обратно в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обманывает общественность по поводу своих проблем со здоровьем, считает лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, политик не должен продолжать находиться в тюремной клинике «Вивамед».

«Если бы это зависело от меня, я бы взял Саакашвили за шею и отвез его либо в Глданскую тюрьму, либо в Руставскую. Он уже год живет в шоколаде <...> Михаил Саакашвили — мошенник и вредитель. Теперь ведь стало понятно, что нет никакого слабоумия, кахексии. Страсбург постановил, что с Саакашвили ничего не происходит, а он целый год лежал в двух комнатах и говорил только о своем здоровье. Его надо посадить», — пояснил Элисашвили.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили призвал к дерусификации Грузии.