Возможность продления перемирия Израиля с ХАМАС находится под вопросом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что готова возобновить военные действия в секторе Газа, если перемирие с палестинской группировкой ХАМАС не удастся продлить. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Дорон Cпилман, передает ТАСС.

«На данный момент продление нынешних рамок [перемирия] находится под вопросом», — сказал Спилман.

29 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа, как только закончится пауза для возвращения заложников. По его словам, Израиль не может не возобновить борьбу до победного конца. При этом он отметил, что за период, прошедший с начала перемирия, страна добилась очень больших успехов.

В среду агентство Reuters, ссылаясь на два источника в силовых структурах Египта, сообщало, что стороны могут продлить перемирие еще на два дня.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.