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Президент Тайваня объяснила, почему Китай не вторгнется на остров в ближайшее время

Президент Цай Инвэнь: КНР не вторгнется на Тайвань из-за внутренних проблем

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Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Тайване полагают, что Китайская народная республика (КНР) пока не станет предпринимать попыток вторгнуться на остров из-за наличия внутренних проблем и противодействия со стороны международного сообщества. Об этом на конференции New York Times Dealbook заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

«Я думаю, что китайское руководство в данном случае подавлено внутренними проблемами. На мой взгляд, для них сейчас не время планировать крупное вторжение на Тайвань... В основном из-за экономических, финансовых и политических проблем, но также и потому, что международное сообщество громко и ясно дало понять, что война — это не вариант и что мир и стабильность служат общим интересам», — сказала Инвэнь.

До этого представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова, поскольку она будет означать войну.

Ранее на Тайване предъявили обвинения десяти людям за шпионаж в пользу Китая.

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