Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США пора признать, что Россия не является для них врагом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам бывшего разведчика, русские не являются врагами Америки и не собираются завоевать мир. Джонсон сказал, что пора признать, что у США много общего с Россией.

Джонсон в качестве примера позитивного взаимодействия между США и Россией привел совместную деятельность на Международной космической станции (МКС). Он отметил, что если обе страны могут эффективно сотрудничать в космосе, то на Земле они могут сделать чуть больше.

Ранее член палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что у американской администрации отсутствует план в отношении Украины.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе заявил, что Киеву продолжат поставлять не только оборонительные, но и наступательные вооружения. Он подчеркнул, что Украине дадут все необходимое не только для защиты нынешних, но и возврата потерянных территорий.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.