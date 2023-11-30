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Украинцы стали меньше поддерживать вступление страны в ЕС и НАТО

На Украине уменьшилась доля населения, одобряющего вступление страны в ЕС и НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Идея о вступлении Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс стала пользоваться меньшей популярностью среди населения страны. Об этом, ссылаясь на проведенный украинской социологической группой «Рейтинг» опрос, сообщает РИА Новости.

Так, доля жителей Украины, которые на референдуме проголосовали бы за вступление в Евросоюз, по сравнению с показателями июля уменьшилась на 7% и составила 78%. Тех же, кто не определился с ответом или не хотел бы участвовать в голосовании, стало больше: в июле их было3%, а сейчас стало 14%.

Также уменьшилась поддержка вступления Украины в НАТО. Сейчас она составляет 77% по сравнению с 83% в июле.

53% опрошенных высказались против вступления Украины в нынешних границах в Североатлантический альянс. Поддерживают вступление страны в НАТО всего 40% респондентов.

Ранее сообщалось, что программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год носит добровольный характер и не предусматривает передачу Киеву летального оружия.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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