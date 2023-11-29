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Захарова высмеяла выводы Франции об «изоляции» России

Захарова указала на колониальные замашки Франции из-за слов об «изоляции» РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Франция не «изжила колониальные замашки», поэтому делает выводы о якобы «изоляции» России. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала слова главы пресс-службы французского внешнеполитического ведомства Анн-Клер Лежандр о том, что участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ в Северной Македонии не означает, что Россия вышла из изоляции.

«Россия и не была в изоляции», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что пренебрежительное отношение Франции к мировому большинству показывает, что Париж все еще «не изжил колониальные замашки».

29 ноября в МИД РФ насмехнулись над главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за «зимнего щита» для Украины. Захарова отметила, что Минобороны РФ не раз заявляло, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Ранее Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией.

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