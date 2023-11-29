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Политолог усомнился в способности Украины восстановиться после конфликта

Политолог Журавлев: Украина не сможет полностью восстановиться после конфликта

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Evgen Kotenko/Reuters

Украине вряд ли удастся полностью восстановиться после завершения конфликта с Россией: ей не хватит рабочей силы и ресурсов. К такому выводу в разговоре с Lenta.ru пришел политолог Дмитрий Журавлев.

«Прежде всего, полного восстановления Украины не будет, потому что часть территорий ей уже не принадлежит. <...> Из каких средств Киев будет восстанавливать страну? Вероятно, замороженные активы России перейдут украинцам. Но деньги не строят и не пашут, нужно, чтобы кто-то работал. А те, кто мог бы это делать, сейчас находятся в странах Восточной Европы», — объяснил эксперт.

По мнению Журавлева, восстановить промышленность Киев также едва ли сможет, потому что украинские товары не будут конкурентоспособны на мировом рынке. Уровень жизнь тоже вряд ли повысится, так как и до СВО имел тенденцию к снижению.

Политолог полагает, что рост благосостояния в стране возможен, однако для этого западным странам придется вложить в восстановление Украины огромные средства. Сама она с этой задачей не справится.

До этого сообщалось, что США направят Украине более $20 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее Украину и НАТО призвали готовиться к долгим и трудным боям.

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