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Блинкен пообещал, что Украине продолжат поставлять наступательное оружие

Блинкен: союзники обеспечат Киев оборонительным и наступательным вооружением

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Luis Barron/Global Look Press

Киеву продолжат поставлять не только оборонительные, но и наступательные вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе, сообщил американский Госдеп.

Он подчеркнул, что Украине дадут все необходимое не только для защиты нынешних, но и возврата потерянных территорий.

29 ноября в НАТО обсудили сотрудничество с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что альянс намерен углублять партнерство с Киевом.

Блинкен заверил, что все государства-члены НАТО выразили намерение продолжать оказывать помощь Киеву.

В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина пока не может вступить в НАТО из-за угрозы Третьей мировой войны.

Ранее в ЕС заявили о том, что переговоры о вступлении Украины в содружество могут быть перенесены на следующий год.

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