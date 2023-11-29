В России призвали Совбез ООН рассмотреть применение ВСУ химоружия

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Ленте.ру», что Совет безопасности ООН должен принять решение о немедленном прекращении применения химического оружия украинскими войсками.

Швыткин подчеркнул, что применение химического оружия запрещается международным правом.

«Кроме того, это (использование химоружия. — «Газета.Ru») в очередной раз подтверждает нахождение химических лабораторий на территории Украины, которая совместно с Соединенными Штатами производит соответствующие виды вооружения», — сказал парламентарий, добавив, что что должно быть рассмотрено в Совете безопасности ООН.

27 ноября сообщалось, что Россия получила доказательства передачи Украине химикатов из США. Замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский заявил, что опасные вещества передают солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также воюющим на их стороне иностранцам.

В этот же день заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский обвинил украинские спецслужбы в применении химоружия против руководителей присоединившихся к России в 2022 году регионов.

Ранее в Минобороны России предупредили о возможном применении ВСУ биологического оружия.